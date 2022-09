Exposition de dessins – Avec Lunial, Carouge prend des airs vénitiens insolites L’artiste genevoise réinvente la Cité Sarde à travers une vision fantastique pleine de charme. Philippe Muri

Carouge selon Lunial: Venise n’est pas loin. DR

La vue apparaît faussement familière. Pour qui connaît Carouge, les bâtiments et les enseignes ne laissent aucun doute: on se trouve bien au cœur de la Cité sarde. Sauf qu’un pont en demi-lune a remplacé le carrefour original, et que d’étranges personnages y déambulent, comme s’ils prenaient part au carnaval de Venise. Des tortues volantes s’insèrent dans le paysage, ajoutant à l’incongruité de la situation.

Signée Lunial - Sylvie Durouvenoz Rosset à l’état civil -, cette vision rocambolesque ne manque pas de charme. Elle fait partie d’une exposition présentant d’autres dessins revisitant Carouge et certains quartiers de Genève à l’aune du fantastique. Îles volantes, galeries suspendues en sous-sol, montgolfières et trams aériens côtoient avec bonheur arlequins, girafes et rhinocéros.

La place du Temple à Carouge réenchantée par Lunial. DR

À l’origine de ces images insolites, plusieurs séjours à Venise effectués durant l’enfance par Lunial. «Un jour, mon père m’a demandé si je trouvais belle la Cité des Doges. Je lui ai répondu: pas autant que Carouge!» se souvient cette mère de famille de trois garçons aujourd’hui adultes, dont la première syllabe des prénoms - Luc, Nicolas, Alexandre - lui a inspiré son pseudonyme.

«Le plus important pour moi, c’est de raconter une histoire, que mes images permettent de laisser vagabonder l’imaginaire.» Lunial, dessinatrice.

L’anecdote lui est revenue en mémoire lorsque cette Carougeoise pure souche a eu envie de donner libre cours à ses envies graphiques, après une formation d’architecte d’intérieur aux Arts décoratifs. Lunial, qui a participé à l’élaboration de l’immeuble des Schtroumpfs, construit derrière la gare entre 1982 et 1984, a donné des airs vénitiens à ses vues genevoises.

Extrait de l’exposition «Rêverie». DR

«Représenter ce qui existe ne m’intéresse pas. Le plus important pour moi, c’est de raconter une histoire, et que mes images permettent de laisser vagabonder l’imaginaire», explique cette passionnée de bande dessinée, qui cite Moebius, Mézières («Valérian»), Bourgeon («Le cycle de Cyann») ou Loisel («La quête de l’oiseau du temps») parmi les auteurs et séries qui l’ont influencée. Côté peinture, elle apprécie évidemment Magritte et Dali, «le surréalisme en général, qui amène du fantastique dans la réalité».

La place Longemalle revue et corrigée par Lunial. DR

Souvent, c’est une balade dans Carouge qui déclenche ses envies de dessins. «Son type d’architecture me parle. Et ses rues offrent des perspectives intéressantes. Initialement, j’ai réalisé ces dessins simplement pour le plaisir. Ils ont intéressé des gens dans mon entourage, puis au-delà. En les mettant sur Instagram (#kolok_art), je me suis mis à recevoir plusieurs commandes.» Les aquarelles et les acryliques de Lunial ont ainsi rejoint l’Australie, les États-Unis, l’Italie et la France. Sans oublier quelques foyers carougeois, ravis de voir leurs rues s’envoyer dans les airs ou se transformer en canaux vénitiens.

