Politique européenne - Avec l’UE, le Conseil fédéral tente la stratégie du tiroir

Il n’a pas parlé de «reset» mais de nouveau départ. Le président de la Confédération, Ignazio Cassis, flanqué de ses collègues Guy Parmelin et Karin Keller-Sutter, a présenté vendredi une nouvelle stratégie, huit mois après l’échec de l’accord-cadre avec l’Union européenne (UE). Le Conseil fédéral propose à Bruxelles d’ouvrir la discussion sur un nouveau paquet, une sorte de Bilatérales III.

À l’intérieur, il y a trois volets. D’abord, il s’agit de trouver des solutions sur le plan institutionnel – comment on règle les conflits, comment on dynamise la reprise du droit, etc. – propres à chaque secteur. Le Conseil fédéral veut régler les problèmes de manière verticale, accord après accord. Il rejette l’approche européenne, qui consiste à trouver un cadre institutionnel pour chapeauter la relation entre la Suisse et l’UE. «Un accord-cadre 2.0 n’est pas une option pour le Conseil fédéral», déclare Ignazio Cassis.