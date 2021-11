Récit de concert – Avec l’OSR, un voyage chaud vers le Grand-Nord Le chef finlandais Hannu Lintu a mené l’orchestre avec passion dans les contrées de Sibelius et Nielsen. Le violon de Leila Josefowicz a été impérial dans Alban Berg. Rocco Zacheo

La violoniste américaine Leila Josefowicz. CHRIS LEE

Dans les vastes et denses forêts de Finlande, l’épopée mythologique «Kalevala» nous dit que se cache une divinité, Tapio, dont le royaume s’étend jusqu’aux bordures de la propriété qui fut celle de Jean Sibelius. Le compositeur a trouvé par là, dans cette proximité imposante, la source pour irriguer une œuvre envoûtante, le poème symphonique «Tapiola», dont la richesse harmonique et le mystère si bien imagé poussent l’auditeur vers ces contrées éloignées. Cette expérience de téléportation, c’est ce qu’on a éprouvé mercredi soir au Victoria Hall, où l’Orchestre de la Suisse romande s’est placé sous les ordres du meilleur guide qui soit pour ce répertoire: Hannu Lintu, chef compatriote de l’auteur de la partition.

Le natif de Rauma n’affiche certes pas la plus gracieuse des gestiques – ses mouvements sont volontiers abrupts et un rien robotiques – mais sa proximité avec l’œuvre qui a ouvert le concert a sauté d’entrée aux oreilles. Avec les premières mesures, où bois et archets plantent un décor chargé de mystère, on a filé avec lui dans un monde invitant à la communion avec la nature. Cet enchantement puissant et apaisé, l’OSR l’a transcendé avec une grâce rare, en illustrant à merveille l’état d’apesanteur qui exhale de la pièce.

Plus tard, ce voyage vers le Grand-Nord a fait un détour par la «Symphonie N° 4» du Danois Carl Nielsen. Une pièce aux couleurs éclatées, où les tableaux tantôt rugissants, tantôt introspectifs se succèdent sans transition. Ici encore, la maîtrise des formes de l’orchestre a été totale, et sa puissance expressive a été par endroits tellurique, avec des cuivres saignants et des timbales toniques dans les deux «Allegro».

On pourrait dire de même du jeu dévoilé par Leila Josefowicz, violoniste que le public a retrouvée après son passage il y a cinq ans en compagnie du compositeur John Adams. Dans le redoutable «Concerto pour violon» d’Alban Berg, on a mesuré une fois encore ses affinités avec le répertoire du XXe siècle, avec des traits et des accents toujours marqués dans l’«Allegro». Mais aussi un engagement au lyrisme puissant dans l’«Andante» et l’«Adagio», que les traits du visage ont révélé dans le détail. Une interprète majeure, donc, pour une soirée à l’allure très fière.

