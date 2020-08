Musique classique – Avec l’OSR, on file à la plage sans crème solaire Le temps d’un week-end, l’orchestre plante ses pupitres à Genève-Plage pour un festival agile et aux couleurs musicales éclatées. Rocco Zacheo

Le pianiste tessinois Francesco Piemontesi jouera vendredi soir le «Concerto pour piano et orchestre» de Maurice Ravel. MARCO BORGGREVE

De quoi sera faite la nouvelle normalité? Celle à laquelle tout le monde aspire depuis que la pandémie est entrée dans le décor de notre quotidien? Sur le front musical, des amorces de réponses s’affichent qui apportent leur lot d’ajustements logistiques aux mesures sanitaires changeantes imposées par les autorités. Autant de réponses qui reformulent parfois en profondeur les formes et les contenus des propositions artistiques, au risque de désarçonner le public. Personne, par exemple, n’aurait imaginé assister un jour à un concert d’un orchestre symphonique dans des lieux destinés habituellement à la balnéation. Ce pas un rien improbable en d’autres temps, l’Orchestre de la Suisse romande le franchit aujourd’hui, en donnant vie à un minifestival (le 28 et 29 août) qui se déploiera en plein air dans ce haut lieu du chlore, des crèmes solaires, des costumes de bain et des cabines qu’est Genève-Plage.

Un 38 tonnes pour scène

Le Covid-19 aiguise donc l’imagination, c’est un fait. L’OSR, qui a déjà sévi ces derniers mois en petits effectifs, avec des concerts privés livrés sur une roulotte, va donc loin et voit plus grand. «Nous avons fait appel cette fois-ci à un 38 tonnes, explique sourire en coin Steve Roger, directeur général de l’institution romande. Soit un camion disposant d’une scène de 100 mètres carrés pouvant accueillir entre 60 et 65 musiciens. L’entreprise qui nous le met à disposition, Mobile Stage, travaille habituellement dans d’autres domaines musicaux mais elle a aussi de l’expérience dans le classique.» Voilà qui change radicalement les plans et les décors prévus pour l’orchestre en cette fin de mois d’août. Sans la pandémie, la troupe aurait en effet planté ses pupitres dans le prestigieux Concertgebouw d’Amsterdam, et ailleurs encore, en Autriche. Puis, elle se serait attelée à l’enregistrement d’un album.

Ce qui reste de ce programme biffé de l’agenda? Le pianiste tessinois Francesco Piemontesi, artiste en résidence durant toute la saison de l’OSR. Le soliste, qui devait accompagner l’orchestre dans le court périple européen, fera lui aussi face aux toboggans, aux bassins chlorés et au lac, pour se mesurer vendredi au «Concerto pour piano et orchestre en sol majeur» de Maurice Ravel, sous la direction de maestro Jonathan Nott, dans une soirée qui aligne aussi la célèbre «Symphonie N° 40» de Mozart. À ce premier rendez-vous s’ajoutent deux autres, tout aussi alléchants, qui explorent différents horizons musicaux. Celui de samedi à midi trace une diagonale menant de Verdi à Morricone, sous l’impulsion d’un ensemble de cuivres dirigé par le New-Yorkais John Fiore. Puis, celui de samedi soir, entièrement dédié aux musiques du septième art, avec des extraits des B.O. de «Psychose», de «L’Armée des douze singes», de «Dancer in the dark», des «Huit salopards» et d’autres encore.

Tous masqués

La nouvelle normalité n’étant qu’au stade de l’esquisse, certaines normes sanitaires continueront de s’imposer lors de ces concerts. Ainsi, le port du masque sera obligatoire, pour le public tout comme pour une partie des musiciens. La jauge, limitée à environ 650 personnes, tiendra compte elle aussi des restrictions, «et elle permettra à tout le monde de jouir d’une bonne qualité d’écoute de ces concerts par ailleurs sonorisés», précise Steve Roger.