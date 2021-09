Interview avec Renaud Capuçon – «Avec l’orchestre, j’ouvre une fenêtre sur un monde immense Rencontre avec le célèbre violoniste français, nouveau directeur artistique de l’OCL, qui se lance dans la direction d’orchestre. Matthieu Chenal

Renaud Capuçon, nouveau directeur artistique de l’Orchestre de chambre de Lausanne. Odile Meylan

Cet article a paru dans le supplément OCL du samedi 4 septembre.

Renaud Capuçon ajoute, pourrait-on dire, une corde supplémentaire à son violon, pourtant déjà bien fourni. Le célèbre violoniste a frappé fort l’an dernier en prenant la succession de Joshua Weilerstein à la tête de l’OCL, car le musicien surdoué n’a que très peu d’expérience de direction d’orchestre. Passé la surprise, et dans l’attente de le voir à l’œuvre au cours de la saison qui s’ouvre maintenant et sur les quatre années à venir, il vaut la peine de faire avec lui un arrêt sur image, de regarder dans le rétroviseur pour essayer de comprendre ce qui amène Renaud Capuçon à se lancer comme chef titulaire d’un orchestre, l’année de ses 45 ans. Et d’évoquer avec lui ses envies irrésistibles.