Technologie militaire – «Avec les lance-roquettes Himars, les Ukrainiens frappent l’atout des Russes» Les forces de Moscou ont de plus en plus de mal à avancer, leur artillerie s’essouffle par manque de munitions. L’analyse d’un expert militaire. Andrés Allemand Smaller

Douze lance-roquettes Himars – de leur vrai nom M142 High Mobility Artillery Rocket System – ont été livrés en Ukraine par les États-Unis. Ils sont en train de changer la donne. AFP/FAYEZ NURELDINE

Faut-il y voir un tournant dans la guerre d’Ukraine? Vu de Kiev, en tout cas, les nouveaux lance-roquettes Himars livrés par les États-Unis ont déjà changé la donne sur le front. Avec seulement douze de ces systèmes d’artillerie de pointe, plus de dix dépôts de munitions russes ont été détruits ces dernières semaines. Or, cela semble provoquer une pénurie de munition d’artillerie, arme essentielle à la tactique russe. Au Kremlin, on s’en inquiète. Pour preuve, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, vient d’ordonner à ses troupes de se donner pour priorité absolue de détruire ces armes.