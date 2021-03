Musique en toute intimité – Avec l’ensemble Contrechamps, votre salon est une salle de concert En s’associant avec la plateforme «Dans l’jardin», la formation offre une centaine d’événements domestiques. Réservez vos places! Rocco Zacheo

Scène du concert test qui s’est déroulé chez Serge Vuille, directeur de l’ensemble Contrechamps, en compagnie de la violoncelliste Martina Brodbeck. MARINE DELACRÉTAZ/CONTRECHAMPS

Il faut s’imaginer la scène, l’été passé, au cœur d’une Venise enfin délestée de ses hordes de touristes. Passé entre les mailles des restrictions sanitaires, l’ensemble Contrechamps fait une escale inespérée auprès de la Sérénissime pour se produire quelque part dans les dédales de la lagune. Lors de ce court séjour, il y a eu ceci, sur un balcon d’immeuble: le directeur de la formation genevoise Serge Vuille et le percussionniste Pascal Viglino, venu prêter main-forte à la troupe, font causette. Le premier est préoccupé par la saison qui s’annonce, dont il imagine déjà les retombées de la pandémie en termes de projets à biffer. Le second, lui, a déjà un plan pour contrer en partie ces mésaventures artistiques, un projet qui connaît un succès notable depuis le printemps déjà, avec l’arrivée de la première vague du virus. De quoi est-il question? De proposer des concerts de poche, au format lyophilisé, pour une audience amaigrie. Le menu prévoit vingt minutes de musique en tout, pas une de plus, servies dans le salon ou dans le jardin de ceux qui le désirent. La formule en question, on en retrouve d’ailleurs le nom dans la plateforme qui gère l’aventure: «Dans l’jardin». Simple et parlant.