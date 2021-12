Tendance musicale – Avec l’emo rap, la sensibilité bouleverse le hip-hop Avec leurs musiques à fleur de peau, de jeunes artistes américains tels que XXXTentacion ou Juice WRLD ont réussi à redéfinir la culture rap internationale. Geoffroy Brändlin

Ancré dans son époque, l’emo rap intègre aussi l’influence des animés japonais, que l’on devine dans leurs

clips, comme celui produit par Juice WRLD. DR

«Ce qu’on fait, c’est de l’émotion, de l’émotion rap. Parfois dans notre tête, c’est juste triste et violent. Je veux que des gens se sentent moins seuls en écoutant mes paroles. Si quelques personnes s’y reconnaissent et que ça leur fait du bien, l’objectif est réussi.» Jimmy Capdevila, artiste amateur de 21 ans, raconte l’emo rap. Depuis quelques années, le jeune comédien d’Échallens s’est laissé séduire par ce style qui a conquis, depuis 2016, les plateformes de streaming musical. Et a vu ses fans élever au rang de stars des artistes américains souvent inconnus qui, depuis leur chambre, produisaient une musique artisanale.