Vaccin, guérison, test – Avec le pass sanitaire, à quoi ressembleront vos vacances en août? Les conditions varient d’un pays à l’autre. Passage en revue de ce qui vous attend sur place dans cinq destinations populaires. Gabriel Sassoon , Julien Wicky

Pour entrer au Musée du Louvre, à Paris, les visiteurs sont priés de présenter leur pass sanitaire. KEYSTONE

Pour les juillettistes, l’enjeu était d’y voir clair dans les exigences aux frontières. Mais une fois arrivés à destination, les Suisses pouvaient profiter de vacances sans trop de contraintes sanitaires liées au Covid-19.

Pour les aoûtiens, variant Delta et recrudescence des cas obligent, c’est l’inverse qui s’annonce. Les restrictions aux douanes sont plus ou moins les mêmes qu’au début de l’été – même s’il vaut mieux s’informer jusqu’à la dernière minute et se méfier de particularités régionales –, mais la vie sur place vire au casse-tête.

En cause? Le durcissement du pass sanitaire dans plusieurs pays de l’Union européenne, destinations favorites des Helvètes.