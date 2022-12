Un livre qui embarque ailleurs – Avec le meilleur souvenir des «Univers imaginaires» Cimentant des passerelles entre des écrivains et des artistes, le professeur Laurent Martin ouvre des portes sur des imaginaires inédits. Cécile Lecoultre

«Construct of Time» («Construction du Temps»), de Donato Giancola, 1993, qui apparaît à plusieurs reprises dans l’ouvrage. Le professeur Laurent Martin met en rapport cette oeuvre avec «Blade Runner» de Philip K. Dick. «Un dieu pour moi! Mais je n’avais pas de règle. !» ajoute-t-il.



© 2022 Donato Giancola

L’ouvrage est divisé en sections allant des «Automates, robots etc.» aux «Voyages dans le temps et l’espace». Ici «Phoenix Rising» de Christian « Tigaer » Hecker à un extrait de «Défensive» d’Alfred E. van Vogt.

Christian « Tigaer » Hecker

Depuis 2016, Laurent Martin, professeur d’histoire à la Sorbonne, voyage en chambre. Suivant Victor Segalen qui croyait à un exotisme sensoriel plus que géographique, l’universitaire sort «Univers imaginaires». «C’est l’ouvrage que longtemps, j’ai cherché en vain dans les bibliothèques.» Le pavé cimente des passerelles entre les romanciers et les illustrateurs de manière inédite. Victor Hugo, Max Ernst ou François Schuiten viennent ainsi illustrer les visions de Lovecraft, Asimov ou Poe par instinct plus que logique.