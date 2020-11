Dystopie – Avec «L’autre côté», le novavirus dicte sa loi à une série pré-Covid Écrite avant la pandémie, «L’autre côté» décrit un futur où la maladie a généré une dictature ségrégationniste. Olivier Bot

Dans la série, Emilia (Ángela Molina, au centre) fait partie de la résistance contre une dictature établie en pleine épidémie.

Une pandémie peut-elle amener une société à préférer la sécurité à la liberté? Et une dictature ségrégationniste à s’installer? La série «L’autre côté» (à ne pas confondre avec «De l’autre côté») diffusée sur Netflix en même temps qu’à la télévision espagnole, cet automne, l’imagine. De quoi faire fantasmer un peu plus ceux qui dénoncent les mesures prises contre le Covid comme un avant-goût d’un contrôle sans limite des citoyens, voire les prémices d’un pouvoir dictatorial.

C’est dans ce contexte dystopique que l’intrigue de «La Valla» (le titre espagnol) s’attache à suivre les démêlés quotidiens d’une famille avec ce pouvoir. Écrite et tournée plus d’un an avant l’apparition du Covid-19, cette série met en scène un monde déstabilisé par le manque de ressources naturelles et l’apparition d’un virus mortel sans remède. Pour s’en protéger, une élite liée à la dictature qui s’est mise en place s’est isolée du reste de la population, contrôlant les passages entre la zone où elle habite, le secteur 1, et le reste de la ville.

Arrivée à Madrid, une famille des Asturies, les Mujica, va s’installer chez Emilia, la mère, pour tenter de survivre.L’une de ses filles va devoir prendre l’identité de sa jumelle pour échapper à la police, tandis que la fillette de la seconde est enlevée. Leur combat ne fait que commencer. Cette mère qui fut une dirigeante de la résistance a aussi été le premier amour du ministre de la Santé, auprès de qui cette famille trouvera une aide. Mais c’est aussi dans l’environnement proche du ministre qu’un terrible secret en rapport avec la petite fille disparue sera dévoilé.

Anticipation glaçante

L’intrigue fonctionne assez bien, amenant le spectateur à s’identifier avec cette tribu sans cesse en alerte. La voisine délatrice qui surveille paroles et allées et venues, le vieux résistant trahi qui n’a plus confiance en personne, le policier pervers qui torture et manipule des proches pour obtenir des aveux, la privilégiée qui veut que son nom s’inscrive dans les livres d’histoire, autant de personnages que l’Espagne a connu durant une période pas si lointaine, rendant cette inspiration anticipatrice plus glaçante encore.

Si l’on peut regretter un manque de moyens parfois visible à l’écran, lui donnant des airs de téléfilm, cette série qui est sortie en catimini sur la plateforme Netflix reste toutefois plaisante. La grâce et le naturel de l’actrice Ángela Molina et de sa fille Olivia, dans la vie comme à l’écran, ainsi que la prestance d’Abel Folk dans le rôle du ministre, sont convaincants. Au même titre que des seconds rôles comme ceux de la gouvernante de la maison ministérielle, au physique almodovarien, ou de la voisine fouineuse. C’est en tout cas la preuve qu’une série de science-fiction peut se tourner ailleurs qu’aux États-Unis.

La première saison et l’ensemble de ses treize épisodes sont actuellement visibles en streaming et téléchargeables.