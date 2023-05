Musique classique – Avec l’agence Caecilia, une saison au plus près des monuments De Piotr Anderszewski à András Schiff en passant par Joshua Bell et Grigory Sokolov, l’exercice 2023-24 promet de grands récitals. Rocco Zacheo

Le pianiste polonais Piotr Anderszewski sera à Genève en janvier 2024. ANDERSZEWSKI.NET

À quelques encablures du parc des Bastions, dans un immeuble cossu du centre-ville, le siège de l’agence Caecilia a les allures d’une pièce ouatée de Schubert. L’ambiance y est feutrée, les quelques rares bruits environnants vous parviennent sans jamais heurter les pavillons auditifs, et le maître des lieux, Thomas Jung, vous accueille avec une courtoisie qui n’a rien de cérémoniale. C’est pourtant ici, immergé dans un calme épais, que le directeur et ses collaborateurs côtoient les grands monuments d’un monde bien plus agité, celui du business du classique. Dans ces bureaux, ils négocient leur venue à Genève, ils manquent parfois de bonnes prises et ils en concrétisent d’autres.