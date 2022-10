À force de se voir refuser des entrevues avec de potentiels employeurs ou d’être écartés parce que trop chers ou dotés de formations qui datent un peu, les demandeurs d’emploi à partir de 50 ans perdent l’espoir de décrocher un poste. Les statistiques suisses du chômage leur donnent malheureusement raison: ce groupe d’âge est proportionnellement surreprésenté parmi les chômeurs de longue durée.

Ce constat, la Fondation genevoise Qualife l’a fait et en a tiré cette leçon: il faut oublier la phase de l’envoi de son curriculum vitae (C.V.) lorsqu’un poste est annoncé disponible, et mettre en relation directe demandeurs et entreprises dans un cadre organisé. À chacune et chacun ensuite de faire valoir ses atouts et sa personnalité. Une méthode que la fondation va du reste appliquer à des candidats à l’emploi d’un autre groupe d’âge qui rencontrent le même obstacle: les jeunes formés mais sans expérience professionnelle.

Soyons lucides, cette aide et l’encadrement qui l’accompagne ne débouchent pas toujours sur une reprise d’emploi. Mais ils ont une autre vertu: ils offrent aux personnes qui en bénéficient la possibilité de sortir de leur isolement et de refaire le plein de confiance en soi. Un effet qui ressort nettement des témoignages recueillis. Et ça, c’est toujours utile, au boulot comme dans la vie.

Eric Budry est journaliste, rattaché à la Tribune de Genève, et couvre plus spécifiquement la politique cantonale. Détenteur d'un master en sciences politiques de l'Université de Genève, il a œuvré dans différents journaux avant de rejoindre le quotidien genevois en 2000. Plus d'infos

