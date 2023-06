Euro M21 – Avec la Suisse M21, le talent recherche un socle L’équipe nationale M21 a battu avec peine la Norvège ce jeudi pour son entrée en lice (2-1) grâce à ses individualités. Elle peut se questionner: cela suffit-il à son bonheur? Florian Vaney - Cluj

Le Vaudois Dan Ndoye a été élu homme du match jeudi. Keystone

Scouts de tous les pays, réfrénez vos ardeurs: Manchester City a déjà mis la main sur Oscar Bobb. Ça ne sert plus à grand-chose de s’agiter et, évidemment, ce n’est pas un hasard si l’un des plus grands clubs du monde lui a décelé du potentiel. Il n’y avait qu’un peu moins de 1300 personnes à convaincre (dont une bonne partie d’agents et de recruteurs) dans l’antre du CFR Cluj ce jeudi, mais l’attaquant norvégien n’a dû en laisser qu’une petite poignée de marbre face à son talent. Et vu que la Suisse M21 a tant souffert pour imposer son jeu, la pépite des M21 Citizens avait le champ libre pour attirer la lumière.