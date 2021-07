Archéologie – Avec la reine Berthe, l’histoire tombe sur un os Les résultats d’analyse, révélés il y a quelques jours, des restes exhumés du tombeau officiel de la reine, à Payerne, démontrent que ce n’est pas elle qui s’y trouvait, mais un homme. Berthe de Souabe demeure une énigme passionnante. Christophe Passer

Sous la pierre tombale attribuée à la figure mythique de la reine Berthe de Souabe, une boîte en bois renfermait les ossements d’un homme décédé au Moyen Âge. DR

Au-dessus du tombeau de Berthe, dans l’église paroissiale de Payerne, on a replacé la dalle noire mise en place lors du transfert en grande pompe, au 15e jour du mois d’août 1818, Assomption de Marie, de ce que l’on pensait être les restes de Berthe de Souabe. Deux cent trois ans plus tard, Anne-Gaëlle Villet, directrice-conservatrice des lieux, vous fait remarquer, dans l’inscription en latin sur le marbre, ces deux mots: «Ut Traditur», selon la tradition. «Dès cette époque, il y a un doute historique et scientifique sur ce que contient cette tombe. On sait tellement peu de choses sur Berthe, et tant d’histoires ont été projetées sur elle.»