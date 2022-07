Sous l’effet de la météo de plus en plus tropicale, les insectes trouvent-ils davantage leur bonheur en Suisse? Mythe ou réalité, les experts s’expliquent.

Avec la chaleur, les insectes sont-ils plus nombreux et plus gros?

Arborant un beau bleu ciel, une rosalie des Alpes (coléoptère) a été aperçue dans le jardin de retraités jurassiens. Moins glamour pour certains, une araignée, jugée grande pour la Suisse, est sortie de sa cachette dans un appartement genevois. Une Lausannoise est quant à elle tombée sur de petits cafards volants, tandis qu’à Zurich, certains s’étonnent d’avoir été piqués en plein hiver.

Les insectes sont partout, guêpes, tiques et moustiques tigres prolifèrent. «Si l’on mettait tous les insectes du monde sur une balance, leur poids dépasserait largement celui de tous les vertébrés. On parle de biomasse. Nous connaissons en tout cas 1 million d’espèces d’insectes mais il y en a sûrement entre 3 et 5 millions», estime Anne Freitag, membre de la société vaudoise d’entomologie et conservatrice au Musée de zoologie, à Lausanne.