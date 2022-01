Musique classique – Avec Juliette Hurel, une flûte dans le vent Invitée par l’Orchestre de chambre de Genève, la musicienne française joue une pièce courte de Mozart et un «concerto» de la contemporaine Kaija Saariaho. Rencontre. Rocco Zacheo

Juliette Hurel retrouve à l’Orchestre de chambre de Genève un ami de longue date, le chef néerlandais Arie van Beek. LAURENT GUIRAUD

L’agenda de certains musiciens est si bien noirci qu’on imagine avec peine des interstices où glisser des activités inattendues. L’emploi du temps de la flûtiste Juliette Hurel, par exemple, est de ceux qui pourraient faire croire à une saturation, à une enfilade de balises et de rendez-vous chronophages. Ce qui n’est pas tout à fait le cas. La preuve à l’heure du café et des tartines au beurre. La nuit à peine derrière soi, la musicienne nous reçoit dans le restaurant d’un hôtel de la place. Regard vif et espiègle, voix détendue et propos bien vitaminés, elle prend le temps de nous parler de son passage sous nos latitudes, alors que se profile d’ici peu une répétition matinale avec l’Orchestre de chambre de Genève. Dans cet enchaînement serré, il faut faire vite et bien. Le lendemain déjà, un concert l’attend sur les planches du Bâtiment des Forces Motrices.

Passion Stravinsky

Cette première aventure aux côtés de la formation romande permettra de renouer la relation qui la lie de longue date au chef Arie van Beek. Avec cette vieille connaissance, la flûtiste a partagé une poignée de scènes, et elle a gravé, il y a une quinzaine d’années, un enregistrement entièrement consacré à Carl Philipp Emanuel Bach. Voilà pour les retrouvailles. Le programme, lui, fait surgir une autre complicité, nouée discrètement avec «L’Aile du songe», pièce étonnante de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho. «Cela fait longtemps que j’ai l’intention de la jouer, note la flûtiste, l’occasion s’est enfin présentée. L’œuvre est en partie inspirée d’un conte aborigène. Par ailleurs, la place des oiseaux, leur vol, leur trajectoire et pesanteur occupent une place de choix. C’est une musique traversée par de longs passages méditatifs, mais aussi, dans sa deuxième partie, par une écriture plus tumultueuse. Il m’a fallu du temps pour digérer la partition. Ici, les notes côtoient par endroits le bruitage ou encore le simple souffle et l’enchaînement des mots. L’avantage avec les compositeurs vivants, c’est que nous pouvons les contacter pour en savoir davantage et nous faire guider. C’est ce que j’ai fait dans ce cas précis.»

Les terrains de jeu de Juliette Huriel épousent donc les oscillations de la création contemporaine. Mais pas uniquement. De ses autres intérêts, on croisera un échantillon dans l’«Andante en do majeur KV 315» de Mozart, mis à l’affiche du concert au BFM, que l’interprète aurait voulu aborder avec l’instrument en bois, «aux sonorités plus arrondies et plus en adéquation avec la nature de la pièce. Par malheur, cet autre instrument est en réparation, je jouerai donc avec celui en or.» Il y a encore, dans sa cosmogonie musicale, une place de choix faite au répertoire français du début du XXe siècle, avec ses impressionnistes qui ont su faire briller son instrument d’élection. Et dans ce panthéon personnel, il faut enfin ajouter un nom, Stravinsky, et ces piliers vibrants que sont «L’Oiseau de feu» ou «Petrouchka».

Une vie à Rotterdam

«Depuis mes débuts, j’ai toujours rêvé de me confronter à ces pièces dans une grande formation. J’ai eu la chance de réaliser ce vœu il y a plus de vingt ans, en intégrant l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, où je joue toujours.» Au sein de cette famille musicale de renom, «où le travail se fait de manière très consciencieuse mais dans une atmosphère détendue», l’artiste a cheminé avec deux grandes figures placées à la direction: le fantasque Valery Gergiev et le très talentueux Yannick Nézet-Séguin. Faudrait-il retenir un trait marquant de chacun? «Je dirais que le Russe est dans une réinvention permanente, il a une faculté unique de décortiquer les œuvres et d’en renouveler l’approche. Le Canadien, lui, est un concentré d’amour: il en avait pour chacun de ses musiciens et pour les compositeurs qu’il abordait. Ce fut la grande rencontre de ma vie, sans aucun doute. Je peux vous dire que lorsqu’il a dirigé le dernier concert, j’ai pleuré comme jamais. Je n’arrivais pas à me faire à l’idée qu’on n’allait plus travailler ensemble.»

Une dernière gorgée de café, un coup d’œil à la montre, l’interstice dans l’agenda de Juliette Hurel a disparu. Il faut désormais filer aux répétitions. Il faut garder le tempo.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

