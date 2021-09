Dans l’intimité de Lea Sprunger - «Avec Jonas, on va profiter de notre vie à deux»

Lea, vous nous avez donné rendez-vous dans votre maison un samedi à 8 heures du matin. Ce n’est pas forcément comme ça qu’on imaginait votre vie de retraitée…

Le programme est bien chargé depuis ma dernière course mardi. Il y a eu de nombreuses sollicitations médiatiques et de sponsors, qui seront plus rares à l’avenir. Cela fait partie du jeu, j’essaie d’en profiter aussi. Mais rassurez-vous: nous partons en vacances aujourd’hui (ndlr: samedi) dans le sud de la France. J’ai essayé de tout régler avant le départ, histoire que la page de ma carrière sportive soit un peu plus tournée que maintenant. Et puis se lever tôt avec la perspective de partir en vacances en Provence, c’est plus facile, non?