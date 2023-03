Football – Avec Itten et Zakaria d’entrée contre la Biélorussie Murat Yakin a opté pour un 4-3-3 pour l’entrée en lice de l’équipe de Suisse dans les qualifications pour l’Euro 2024 à Novi Sad. Coup d’envoi à 18h00. Valentin Schnorhk - Novi Sad (Serbie)

Cedric Itten (devant) a été préféré à Zeki Amdouni en pointe de l’attaque suisse. KEYSTONE

Murat Yakin mise sur un peu de fraîcheur pour le premier match de l’équipe de Suisse dans les qualifications à l’Euro 2024. À Novi Sad (Serbie), face à la Biélorussie, le sélectionneur a choisi de donner sa chance à Cédric Itten et à Denis Zakaria. Noah Okafor, en revanche, restera sur le banc.

Pour cette rencontre face à une équipe réputée défensive et attentiste, Murat Yakin a en effet opté pour un 4-3-3, dans lequel le trio du milieu de terrain sera composé de Granit Xhaka, Remo Freuler et Denis Zakaria. Ruben Vargas et Renato Steffen seront quant à eux là pour animer les côtés.

Cette rencontre se disputera dans un stade Karadjordje à huis clos, en raison des sanctions qui frappent la Biélorussie pour son implication dans l’invasion de l’Ukraine. Le coup d’envoi sera donné à 18h00.

La composition suisse:

Biélorussie – Suisse, coup d’envoi à 18 heures

Suisse: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Zakaria, Xhaka, Freuler; Steffen, Itten, Vargas.





Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

