Récit de concert – Avec Evgeny Kissin, une dissection minérale de la musique Le récital du Victoria Hall a rappelé la puissance de l’interprète, sa technique époustouflante et son approche clinique des partitions. Rocco Zacheo

Les grondements de la pandémie, réduits depuis quelques mois aux murmures, haussent à nouveau le volume. Faut-il s’en inquiéter et craindre des mois compliqués pour le monde de la culture? Sur le front de la musique, en tout cas, des alertes surgissent déjà, à l’image de l’annulation de dernière minute annoncée par András Schiff, qui devait se produire lundi soir aux côtés d’Evgeny Kissin au Victoria Hall. De ce dernier fait marquant de la saison, signé par l’agence Caecilia, il n’est resté que le pianiste russe; ce n’est pas peu et cela a largement suffi à attirer le public des grands soirs.

Le rescapé du duo s’est présenté avec un programme en forme de grande diagonale à travers les époques. Pour commencer, un zeste de Bach, avec la célébrissime «Toccata et Fugue en ré mineur» livrée dans la transcription de Karl Tausig. Une œuvre qui a semblé on ne peut mieux choisie pour placer un décor esthétique qui n’a quasiment plus changé durant le récital. Kissin plaque les premiers accords et, d’entrée, la robustesse de son jeu, son discours péremptoire et limpide, éclate dans les pavillons, avec des virées époustouflantes de maîtrise dans les passages les plus virtuoses.

Le miracle Chopin

On se dit qu’avec cette version de la pièce, si peu jouée sur scène, le pianiste a peut-être cédé à la tentation du démonstratif. Mais à peine plus loin, avec l’«Adagio en si mineur K. 540» de Mozart, on a aussi retrouvé l’autre facette du personnage, plus fine, un brin moins cérébrale et analytique. Il y a eu alors une simplicité dans son discours, une évidence ponctuée de petites fulgurances. Un legato liquide dans tel passage, un toucher noble ailleurs, qui éblouit. On a entendu cela encore, par bribes, dans l’«Opus 110» de Beethoven, sur l’«Adagio» tout particulièrement. Mais au-delà de ces instants de grâce, c’est d’une maîtrise froide et clinique du texte qu’il a été question dans la première partie du récital.

Un sentiment qui a fini par s’estomper plus loin, dans un territoire, celui de Chopin, où Kissin fait de petits miracles depuis longtemps déjà. Avec un choix avisé de «Mazurkas» et la célèbre «Polonaise op.53» placée parmi les bis, le pianiste a lâché enfin son penchant minéral et a dévoilé son âme.

