Carnet noir – Avec Elza Soares, une grande voix s’est tue Monument de la culture musicale brésilienne, la chanteuse de Rio de Janeiro est décédée jeudi à l’âge de 91 ans. Rocco Zacheo

Elza Soarez lors d’un concert donné à Rio de Janeiro en 2019. AFP

On passait difficilement à côté de sa voix. Son timbre si particulier, rauque et nasillard, a fait dire un jour à Louis Armstrong qu’Elza Soares avait un saxophone logé au fond de sa gorge. La chanteuse brésilienne, monument culturel dans son pays et ailleurs dans le monde, s’est éteinte jeudi dans sa résidence de Rio de Janeiro de cause naturelle. Elle était âgée de 91 ans.

De son parcours artistique on retient l’imposant volume d’albums gravés, une trentaine en soixante ans de carrière. En parcourant ces traces, on retrouve une artiste gourmande, capable de cheminer du côté de la samba et de la bossa, du rock et du jazz, en allant jusqu’à intégrer l’electro dans un retentissant «A Mulher do Fim do Mundo» (2016), qui a marqué son retour en force auprès des jeunes générations. Dès le début des années 1960, la chanteuse s’est parée du statut de diva à la fois sobre et flamboyante. Des artistes incontournables et des as du ballons s’arrachaient sa présence.

Cette gloire ferait presque oublier les drames et la pauvreté qui ont accompagné l’enfant et l’adolescente, qui a grandi dans les favelas de Rio et qui a été obligée de se marier à l’âge de 12 ans. Mère une année plus tard, puis veuve dans la foulée, Elza Soares doit son salut à un concours radiophonique auquel elle décide de participer en 1953. Une star est née ce jour-là. Elle appartient désormais au passé.

