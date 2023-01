Interview de Philippe Loiret – «Avec des stars, mon film n’aurait eu aucun sens» Le réalisateur revient sur une histoire d’amour tragique entre deux ados dans «16 ans», son nouveau film, petit miracle d’émotion. Pascal Gavillet

Deux ados dans une tragédie grecque peu ordinaire. AGORA

C’est un réalisateur libre, engagé et nécessaire. Depuis 1994, le cinéma de Philippe Lioret revient régulièrement nous enchanter, nous émouvoir et parfois nous faire réfléchir. Dans «Welcome», il parlait des migrants de manière douce et pourtant radicale. Dans «Le fils de Jean», il allait voir du côté des liens filiaux et du mystère de la naissance, des origines. Il y a chez ce cinéaste un mélange d’universalité et d’anecdotique.