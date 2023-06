Musique – Avec Contrechamps, une immersion dans les profondeurs de la musique La saison à venir de l’ensemble genevois offre de longues plongées dans les univers d’artistes indispensables. Tour d’horizon. Rocco Zacheo

Le compositeur et clarinettiste suisse Jürg Frey sera célébré lors d’un concert opulent au Victoria Hall. GRAHAM HARDY

La vie est en bleu dans les bureaux de l’ensemble Contrechamps. Le directeur des lieux, Serge Vuille, vous y accueille en partageant un sirop de curaçao qu’on croirait conçu par les Schtroumpfs. À ses côtés sur la table, un tote bag de la même couleur arbore en son centre un pétant «De bleu!» exclamation que l’institution entend susciter auprès de son public à chacune de ses futures propositions. Le bleu est partout ailleurs, dans le catalogue d’une saison à venir qui invite à s’immerger longuement, sans crainte ni complexe, dans la création musicale contemporaine. «Cette invitation, nous la déclinons tout d’abord au travers de monographies, de portraits de compositeurs, précise le directeur artistique. Mais aussi par des concerts-fleuves qui s’emparent d’un territoire musical précis.»

D’entrée donc, avec la participation de l’ensemble au festival La Bâtie (21 sept.), on pourra côtoyer les architectures acoustiques de la New-Yorkaise Marina Rosenfeld, dont les travaux font appel au maniement de platines vinyles, des installations et des cellules instrumentales. Une autre histoire gourmande s’offre aux mélomanes avec l’anniversaire du compositeur Michael Jarrell. Pour ses 65 ans, Contrechamps s’installe au Victoria Hall (1er oct.) où il parcourt l’emblématique «Paysage avec figures absentes – Nachlese IV» et donne la voix à six «disciples» du Genevois, avec la création d’autant de pièces en forme d’hommage.

Des portraits, il en sera question ailleurs encore, avec notamment les ouvrages moins connus de ce monument qu’est Georges Aperghis (17 nov. et 7 mars), qu’on considère comme l’initiateur du théâtre musical. Ou encore en compagnie du Suisse Jürg Frey (25 fév.), qui présentera une nouvelle pièce en création mondiale.

L’Américaine Maryanne Amacher (1938-2009), dont on écoutera «GLIA», composé en 2005. CALIFORNIA COLLEGE OF THE ARTS

Sur d’autres fronts, tout aussi étendus, relevons la reconduction d’une aventure: la Nuit électroacoustique, qui a connu un très beau succès. Menée en partenariat avec la Cave 12, elle offrira des expériences d’écoute marquées par le Moyen-Orient et, en particulier, par l’Égyptien Halim El-Dabh, précurseur de la musique concrète. Il y aura enfin deux balises scéniques (décembre et mars) et une longue exposition consacrée aux technologies analogiques de captation et de diffusion de la musique, propositions foisonnantes à cueillir entre les murs de l’Association du patrimoine industriel (API).

