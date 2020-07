Bande dessinée uchronique – Avec Coluche président, la France aurait bu l’apéro Les frères Erre imaginent un pays dirigé par le comique, qui l’aurait emporté contre Giscard. C’est poilant mais cela pose aussi des bonnes questions sur les limites de l’action politique. David Moginier

Les conseils des ministres ne sont pas tristes dans l’Élysée version Coluche. Éd. Fluide Glacial

On y repense en voyant la candidature de Kanye West à la présidence des États-Unis: en 1981, un vrai comique s’était annoncé partant pour l’Élysée, recueillant au plus fort de la campagne 16% des intentions de vote. Mais Coluche, c’était lui, a finalement cédé aux pressions et a réagi à l’assassinat de son régisseur René Gorlin; il se retire fin mars de la course présidentielle. Ça, c’est ce qu’on nous raconte.

Mais il y avait de quoi titiller Fabrice Erre, prof d’histoire et dessinateur, et son frère Jean Marcel, romancier (et accessoirement auteur pour les rigolos de «Groland»). Les frangins se sont lancés dans une uchronie, grâce à un fictif «Bureau de transformation du réel», où l’on découvre le comique à salopette élu à l’Élysée, dans un délire jubilatoire propre à «Fluide Glacial», où les chapitres ont paru.

«Certains exigent que l’apéro soit remboursé par la sécu»

La première mesure de Michel Colucci est de décréter l’apéro général. Mais on est en France, pays où la contestation est un sport national, la manif un loisir partagé. Certains veulent que l’apéro soit inclus dans le travail, d’autres qu’il ne soit fait que d’ingrédients français, certains en appellent à la Constitution alors que les derniers exigent que l’apéro soit remboursé par la sécu. La nomination d’un ministre de l’Apéro ne résoudra, évidemment, rien.

La passion de Coluche pour la moto lui coûtera la vie, pour de vrai. «P… de camion!» Éd. Fluide Glacial

Coluche, en chef d’État, descend les Champs-Elysées avant de demander à un motard de la gendarmerie de lui filer sa bécane, rencontre les grands de ce monde (en 1981), Brejnev ou Reagan, dans des moments de beuverie, se moque de Marchais ou de Le Pen. Le tout se raconte dans un dessin rondouillard terriblement efficace, l’histoire est truffée de références à la pop culture de ces années-là. On rit donc beaucoup.

Mais les frères Erre racontent aussi l’impossibilité de gouverner un pays aussi indiscipliné, l’impossibilité de répondre aux attentes de chacun malgré les promesses, la difficulté de rester fidèle à ses convictions, même foutraques. Le mandat coluchien s’arrête ici après un an seulement.