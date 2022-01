D’abord on s’amuse… devant cette baignoire sur pieds dans laquelle trempent des figurines grâce à un mécanisme de fortune. Sur le tourniquet pointent sans préséance aucune une Vierge Marie, Mickey, un guerrier chinois, Aphrodite, un être bouddhique, Hulk ou des icônes de l’art tribal africain.

On dirait une foire aux références? On est dans un grand bain de cultures, d’histoires religieuses et d’idoles pop. Il faut dire que Christian Gonzenbach, 46 ans, fait fort pour sa première exposition chez les Lausannois Heinzer Reszler. En fait, c’est une habitude chez l’artiste genevois dont le travail vient également d’être sacré par une puissante monographie (lire encadré).