Volleyball – Avec Chênois, Marco Camperi veut sauter encore plus haut Le coach italien revient sur une première saison à Genève très satisfaisante malgré un échec cuisant en play-off. Il reconstruit une nouvelle équipe taillée pour gagner. Pascal Bornand

Marco Camperi a encore faim. KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Il a quitté Chênois discrètement, au lendemain d’une petite finale des play-off perdue sans états d’âme face à Näfels. Marco Camperi s’en est retourné chez lui, à Calcinate, en emportant avec lui le bonheur d’une victoire en Coupe de Suisse et le sentiment amer d’être passé à côté d’une plus grande consécration. Sûr, il reviendra cet été à Sous-Moulin, gonflé à bloc, non seulement parce qu’il a une deuxième saison de contrat à honorer, mais surtout parce qu’il a l’ambition de faire encore mieux. «Je serai un meilleur coach et on aura à nouveau une équipe bâtie pour gagner», affirme-t-il.