Première gagnante en basket – Avec ces nouveaux Lions, le Pommier rugit à nouveau Face à Union Neuchâtel, tout n’a pas été parfait, mais les Genevois ont retrouvé leur ADN sur le parquet et comblé leur nouveau président. Et leur public. Christian Maillard

Il y avait du monde et du spectacle ce samedi à la salle du Pommier du Grand-Saconnex. DR

Un match de reprise, c’est comme la boîte de chocolats de Forrest Gump, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Qu’allions-nous trouver dans l’emballage? Nouveau président d’une nouvelle équipe coachée par un nouvel entraîneur, Oggie Kapetanovic était forcément un peu nerveux avant la «première» de ses Lions, dont on attend qu’ils renaissent à l’ambition cette saison après un dernier exercice oublié et jeté au panier. «Je suis finalement très content que cela se soit passé ainsi», soupirait le successeur d’Imad Fattal au terme de ce premier succès de sa formation au Pommier face à Union Neuchâtel, finaliste du dernier championnat, 79-64, salué par une standing ovation d’un public venu en masse (1620 spectateurs) participer au nouveau projet d’un club qui se veut plus genevois et plus proche des gens.