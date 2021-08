Nouvelle adresse genevoise – Avec Bongo Joe, un nouveau centre culturel émerge dans la ville Depuis mars, le disquaire des Augustins a démultiplié sa surface – et ses plaisirs – en rejoignant les Halles de l’Île. Visite samedi dernier pour le concert de la Libanaise Nâr. Fabrice Gottraux

Genève, samedi 7 août 2021. La musicienne libanaise Nâr en concert dans la nouvelle arcade du disquaire Bongo Joe. Laurent Guiraud

On connaissait le disquaire. Voici quelque chose de nouveau qui commence, plus proche du centre culturel. C’est le terme employé par l’équipe de Bongo Joe. Elle n’a pas tort. Depuis que le magasin des Augustins a migré dans une grande arcade des Halles de l’Île, en plein centre de la ville, entouré par les eaux du Rhône, c’est une nouvelle adresse pour la culture, pour suivre des concerts, qui a vu le jour à Genève.

Bongo Joe, format 2021, a ouvert ses portes en mars. Un coup de la politique Covid? Non, le projet est plus ancien. Sinon que, oui, tout démarre maintenant, dans la longue traîne de la pandémie.

Du vinyle partout dans la ville

On pénètre dans l’échoppe de vinyles, on admire ses longues étagères en tubulaire de métal traçant un double v étiré d’un bout à l’autre de la salle. En avant, un bar, avec sa terrasse qui ne désemplit plus avec les beaux jours. À l’arrière, le shop, comme on aime à dire dans le métier, ses étals de livres musicologiques, ses rangées de microsillons: hip-hop, rock, monde, rééditions d’incunables musicaux ou sorties contemporaines pointues. Tout ce qui branche une clientèle assez jeune dans l’ensemble, plutôt branchée on le devine. Un public mélomane jusqu’à plus soif.

Bongo Joe se pose également comme un temple pour la scène locale indépendante. On a déjà le Rez de l’Usine, le magasin minisalle de concert Urgence Disk dans le même bâtiment. Idem la Cave 12, rue de la Prairie: on l’oublie parfois, mais le chef-lieu de l’expérimental expose toujours un plein baquet d’enregistrements et d’ouvrages spécialisés.

On avait la cave du Cabinet – morte depuis longtemps, et il n’y avait pas de disque. Compter encore, parfois, avec l’arrière-salle du bar de La Plage à Carouge: des vinyles également, de temps à autre un live. Et puis DIG It à la Servette, qui en fait de même. Voire chez Sounds, côté Plainpalais, mais sans les concerts dans ce cas. On en oublie, parmi les meilleurs, Vinyl Resistance aux Terreaux-du-Temple, également un nouveau magasin aux Grottes, le Central Station encore. Mais c’est l’été, plus rien ne bouge ou presque dans les intérieurs – sinon en plein air. Alors, un tour chez Bongo Joe s’impose.

«Une partie du public se tient debout – cela aussi procure son plaisir comme avant.»

Les présentoirs ont été poussés sur les côtés, des chaises ramenées au centre. Une partie du public se tient debout – cela aussi procure son plaisir comme avant. Debout dedans, dame, quel exploit!

En fait de scène, cette fois, c’est une table basse encombrée d’appareils et de câbles, pareil sur le sol, fatras de pédales d’effets, oscillateurs, boutons, potards. Ici, Nâr, le feu en arabe. Nadia Daou au civil, Helvético-Libanaise installée à Beyrouth, déploie ses fastes électroniques. Écoutez-la frotter sa guitare d’un coup d’archet, compléter ainsi une première boucle sonore, puis poser un coup percussif sourd – une autre boucle. Et ainsi de suite. Sur une horloge enfin, dans laquelle la jeune musicienne a introduit des micros de contact, de sorte que le cliquetis des engrenages devienne un tonnerre rythmique. Et la voix encore, en arabe, en mélismes, en couches superposées. À la fin, c’est une chorale soufie qui nous souffle ses mots à l’oreille.

Où le monde se rencontre

Les textes de Nâr, que racontent-ils? Réponse en aparté, après cette fascinante performance: la Palestine notamment, le Maroc des Gnawas aussi – elle les a fréquentés – et le Liban, bien sûr, sa jeune génération qui «se prend un mur». Beyrouth aujourd’hui, raconte Nâr, ce sont des problèmes d’eau à n’en plus pouvoir, d’électricité aussi, d’approvisionnement en nourriture. «Des travailleurs qui ne gagnent plus assez pour vivre.» Partir? Elle le peut, elle a la double nationalité. Mais les autres… «Il leur faut des visas, très compliqués à obtenir.»

Nâr était chez Bongo Joe l’autre jour. Et c’est une idée séduisante que de voir le monde débarquer ici, le monde qui se croise, se hume, s’écoute, créé et produit du neuf. Si discrètement que le grand public n’en a rien su, ou si peu encore. Si éclatant d’inventivité, d’envie et de jeunesse.

