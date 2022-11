Hockey sur glace – Avec Berne, Genève-Servette a trouvé sa bête noire Les Aigles sont tombés sur un os vendredi soir aux Vernets. Le leader du championnat de National League a perdu (1-3) face à de solides Ours. Chris Geiger Genève

Romain Loeffel et les Genevois n’ont pas passé face à Berne. BASTIEN GALLAY / LPS

Le festival offensif du 14 octobre dernier ne s’est pas répété, mais le résultat est resté le même. Battu dans la capitale voilà six semaines (6-5 ap), Ge/Servette s’est à nouveau incliné face à Berne vendredi soir aux Vernets (défaite 1-3), qui avaient fait le plein pour assister à la cérémonie en l’honneur de Goran Bezina. Le jeune retraité, ancien capitaine des Aigles et recordman du nombre de points inscrits (407 unités) avec le GSHC, a vu son maillot floqué du mythique No 57 être hissé sous le toit de la vénérable patinoire genevoise.

Mais l’ancien international suisse a surtout vu sa fête être gâchée par des Ours qui lui auront mis des bâtons dans les roues jusqu’au bout. Comme en 2010 lors de la finale des play-off perdue par Ge/Servette en sept matches. Comme en 2019 lors de l’élimination des Aigles en demi-finale des séries éliminatoires à l’issue du match le plus long de l’histoire du hockey suisse, qui était aussi la dernière apparition de Bezina sous la tunique grenat.

Vendredi soir, la formation de Jan Cadieux a payé cher le réveil bernois, qui a remporté la bataille physique – en allant notamment chatouiller les étrangers genevois – et qui a affiché une impressionnante solidité défensive. Le GSHC, battu pour la sixième fois depuis le début du championnat (la deuxième seulement dans le temps réglementaire), a ainsi eu toutes les peines du monde à entrer dans le slot et à se montrer dangereux devant Daniel Manzato, un ancien de la maison. La meilleure attaque de la Ligue n’a trouvé la faille qu’à une seule reprise grâce à la réduction du score tardive de Vincent Praplan (54e, 1-3), qui patinait encore pour le club de la capitale la saison dernière.

Avant ce but de l’honneur, Ge/Servette s’était fait punir par un de ses anciens joueurs. Top scorer des Bernois, qui ont fêté leur première victoire avec Toni Söderholm à la bande, Romain Loeffel avait ouvert le score d’un tir imparable de la ligne bleue (26e, 0-1). Puis Oscar Lindberg, l’un des quatre étrangers présents sur la glace dans les rangs des Ours en l’absence de Dominik Kahun, Eric Gelinas (blessés) et Chris Di Domenico (suspendu), s’était offert un doublé (32e 0-2, 45e 0-3).

Il y a fort à parier que les Aigles, qui n’ont perdu qu’à une seule reprise deux matches de suite depuis le début de l’exercice, vont vouloir réagir dès samedi soir (19h45) sur la glace d’un néo-promu Kloten en grande forme.

Afficher plus Les Vernets, 7135 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Tscherrig, Piechaczek; Fuchs, Gnemmi. Buts: 26e Loeffel (C. Gerber, Ennis) 0-1, 32e Lindberg (Ennis / 4c4) 0-2, 45e C. Gerber (Lindberg) 0-3, 54e Praplan (Rod) 1-3. Ge/Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Miranda, Filppula, Winnik; Hartikainen, Richard, Rod; Praplan, Pouliot, Omark; Antonietti, Jooris, Smirnovs; Bertaggia. Entraîneur: Jan Cadieux. Berne: Manzato; Goloubef, B. Gerber; Untersander, C. Gerber; Loeffel, Zgraggen; Pinana; Vermin, Bader, Scherwey; Fahrni, Sceviour, Moser; Bärtschi, Lindberg, Ennis; Fuss, Baumgartner, Ritzmann. Entraîneur: Toni Söderholm. Pénalités: 3 x 2’ contre Ge/Servette; 3 x 2’ contre Berne. Notes: Ge/Servette sans Vatanen (blessé), Berthon, Cavalleri, Chanton, ni Derungs (Swiss League). Berne sans M. Henauer, Lehmann, Kahun, Gelinas (blessés), Di Domenico (suspendu), Dähler, Näf, A. Henauer, Meile (Swiss League). 57e temps-mort demandé par Berne. Ge/Servette sans gardien depuis 56’45.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

