Sortie cinéma – «Avatar: la voie de l’eau» manque d’audace narrative James Cameron s’acquitte de son travail, délivrant 3h12 de grand spectacle, mais la technique ne fait pas tout. Pascal Gavillet

Kiri, Neytiri, Neteyam, Lo’ak, Tuk et Jake Sully dans «Avatar 2». Une famille composée, décomposée et recomposée. 20th Century Studios

On n’invente rien. La guerre, l’amour, la mort, la naissance, la trahison, l’amitié. Et bien sûr l’élément aquatique, obsessionnel chez James Cameron, qui de «Titanic» à cet «Avatar: la voie de l’eau», ne cesse de barboter et d’explorer des grands fonds revus et corrigés par des images de synthèse. La sortie planétaire ce mercredi de cette séquelle si attendue, maintes fois reportée, presque inespérée si l’on rappelle les crises du Covid que la production du film a dû traverser et celle de l’exploitation en salles que cet opus est censé relancer, n’était précédée que de peu de rumeurs, et toutes orientées de manière positive.