Manu Larcenet en crise mais il se soigne

BD Suite et probablement fin de la «Thérapie de groupe» entamée par Jean-Eudes de Cageot-Goujon, l’alter ego graphique de Manu Larcenet. Dans ce tome III toujours aussi chargé d’autodérision, l’ancienne star de la BD en pleine finitude, comme il se dépeint férocement, continue de chercher l’idée du siècle.

Pour la trouver, il s’adonne à la contemplation du monde avant de s’improviser «dessinateur de bédéreportage sur le terrain» en collant aux basques de sa femme vétérinaire. Au passage, il se prête bon gré mal gré aux aléas des interviews télévisuelles. Décousu? Pas tant que ça.

Qu’il parodie les mangas ou raille la nouvelle vague du roman graphique, Manu-Jean-Eudes dévide sa pelote de manière plutôt brillante. Dommage que l’ensemble soit terriblement verbeux. PMU

Troisième volume et sans doute le dernier. DR

Un premier roman en lice pour le Prix Goncourt

Nathan Devers, premier roman, premier succès. L’agrégé de philo a séduit les jurés du Goncourt au premier round. DR/Albin Michel

S.-F. Il y a deux ans que l’Académie Goncourt s’est encanaillée avec brio, allant primer «L’anomalie» d’Hervé Le Tellier, roman de genre qui les feuilletait tous. Mais ce vent de la modernité semble persister. Ainsi de la S.F. de Nathan Devers, retenue dans sa première sélection.

Flirtant avec les métavers, l’auteur, agrégé de philo de 24 ans, rebondit sur la technologie pour en dénoncer les perversités. Dans un Paris à peine plus agité qu’aujourd’hui, son héros ordinaire mue en idole tyrannique quand il découvre l’Antimonde. D’abord vengeur, l’écrivain maudit décide de s’y suicider en direct, rameutant toute une communauté d’internautes. De quoi manigancer un joli complot avec un industriel du net encore plus tordu que lui.

Dans cet espace virtuel désormais ressenti à fleur de peau et de capteurs, Julien habite au sommet de la tour Eiffel, oriente les réseaux, écrit des poèmes qui passionnent Beigbeder et Busnel. Sa mort est programmée dès les premières pages mais son destin finit par faire son petit effet. Tout en laissant le sentiment d’une manipulation fort calculée, plus que d’avoir lu de la grande littérature. CLE

Un roman dans la lignée de «L’anomalie», Prix Goncourt 2020. DR

«Vivre vite», ne pas mourir jeune et attendre le Prix Goncourt

Brigitte Giraud tourne la page après vingt ans de deuil. FLAMMARION/DR/Pascal Ito

Journal intime Brigitte Giraud avait 36 ans, lui 41. «On n’était pas des rapides, enfin pas toujours.» Le couple venait d’acheter une maison après beaucoup de complications, de renoncer à expédier leur fils à la mer avec l’oncle un peu nomade, avait prêté à celui-ci un garage pour abriter sa moto. Et cet engin damné avait été interdit par les Japonais qui l’avaient fabriqué.

«Vivre vite» recense ainsi les précisions fatidiques qui selon l’auteure, ont conduit son époux à la mort il y a vingt ans. De la couleur du dernier Campari ingéré à la consistance des feuilletés mangés dans la journée, des conversations qu’ils n’ont pas eues, à celles qui ont tourné court, la romancière effeuille les «et si» d’un deuil qui cicatrise encore. À chaque réminiscence vient sa funeste conclusion: «Encore une mauvaise décision.»

Là, la page pourrait se tourner, Brigitte Giraud vend la maison. Mais pressée de se flageller encore la mémoire, elle entend la poésie de Dominique A qui emballait les amants comme au premier jour. Et les mots de Lou Reed comme au dernier: «Vivre et mourir jeune.» Ce partage de la perte et de l’irréparable, pour courageux, reste fort ordinaire en termes de littérature, mais a séduit les jurés du Prix Goncourt qui l’ont sélectionné au premier round. CLE

En lice pour le Prix Goncourt.

Un roman au poids des apparences

Microroman Après avoir navigué dans le passé, et jusqu’en Irlande avec «D’ici et d’ailleurs», la Valaisanne Abigail Seran revient à des préoccupations très contemporaines. Nicolas, jeune quadra et père de famille qui frôle dangereusement l’obésité, s’inscrit pour y remédier à un programme d’amaigrissement nommé «Le big challenge.»

En 90’000 signes et pas un de plus sur la balance, contrainte de la collection Uppercut qui marie sport et littérature, le héros tentera d’apprivoiser des «méthodes de torture moderne» comme le spining, de faire taire la faim au milieu de la nuit, de donner le change avec les copains.

Car Nicolas a sa fierté, et combat les kilos en secret, tandis qu’il se heurte à une épouse blessée par ses cachotteries. Mais le résultat escompté vaut-il tous ces efforts? Un sujet pas si léger traité avec humour et empathie. CRI

Un roman mincelet, comme le challenge énorme du héros: maigrir. DR

Dominique A en poésie aussi

Dominique A rallume la mèche en musique et en poésie. Photo: Jérôme Bonnet Jérôme Bonnet/DR

Un complément idéal à l’album «Monde réel».

Recueil Ses dernières chansons tournent en boucle dans la tête… «Comment quelqu’un s’en étonnerait?» Mais Dominique A, inspiré comme jamais, couche aussi ses angoisses en poésie et les expose pour la première fois. Quand le quinqua abandonne ses somptueuses plages de claviers, contrebasse, flûtes et autres cordes, ne restent que les mots.

Edouard Baudoin, auteur BD, illustrateur de pochettes pour Dominique A, accompagne la dérive avec une élégante beauté.

Les peurs demeurent, les années pèsent, la folie des hommes marque. «J’ai chaque jour une idée plus nette de ce qui se perd en chemin», scande le chanteur à la vie pourtant heureuse malgré l’ennui, la fatigue, les injonctions. Depuis toujours, le Parisien sait su un chanceux avec son joli stock d’angoisses, où il peut puiser les petits luxes d’un «enfant gâté d’une solitude et d’une poignée de temps imméritée».

«Le plus décourageant, c’est qu’une fois poussière moi-même/Je ne serai plus là pour balayer.» Dominique A, artiste

Mis à nu, le gaillard désarme par ses impuissances sidérantes, sa fragilité prête à se casser en mille morceaux de désespoir. Comme dans sa musique – voir «Le monde réel», scintillant exercice de noirceur appliquée – Dominique A astique ses énervements, souque pour que sa baraque intime brille, s’acharne en sachant pourtant le combat perdu d’avance.

Sans la bande-son qui vient napper les évidences du «Présent impossible» de drapés élégants à la douceur consolatrice, dont les rythmes lancinants battent la semelle d’une gravité trop lourde, le monde réel gratte, houspille, démange. «Le plus décourageant c’est qu’une fois poussière moi-même/Je ne serai plus là pour balayer». C’est lui qui l’écrit. Son complice, le dessinateur Edouard Baudouin, ponctue le trip de trois courts récits dessinés. Beau comme un soir d’automne. CLE

