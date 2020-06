Les premiers coureurs témoignent – Avant la piste vita, on se cachait pour faire du sport Les célèbres sentiers balisés fêtent leurs 50 ans et s’attirent pour l’occasion des louanges internationales. Ce concept helvétique à la croisée des chemins a sorti le sport amateur de sa clandestinité. Florian Muller

Avec l’arrivée des parcours vita, le sport s’est démocratisé, notamment pour les familles. KEYSTONE

C’est l’histoire d’une idée si suisse qu’elle aura mis cinquante ans pour être unanimement reconnue. Aussi rapidement que possible, mais aussi lentement que nécessaire. En 1970, le premier parcours vita voyait le jour en terres romandes, sur les hauteurs de Lausanne, dans les bois du Jorat à hauteur du Chalet-à-Gobet. «À cette période-là, on devait en tout et pour tout être une petite centaine de personnes à pratiquer la course à pied à Lausanne, se souvient Raymond Corbaz, à l’origine de la création du sentier sylvestre. Pas grand monde n’avait envie de courir au bord de la route. Avec l’apparition des premiers parcours vita, on a réussi à donner envie aux gens de se bouger. C’était une petite révolution.»