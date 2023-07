Un point face à Zurich – Avant Genk, Servette entre coup de bluff et coup dur Les Servettiens ont obtenu un match nul (2-2 face à Zurich samedi) qui pourrait laisser des traces. Et qui maintient Genk, leur adversaire en Ligue des champions, dans le flou avant le retour mercredi. Florian Vaney

Les Servettiens Steve Rouiller et Jeremy Frick en concertation. BASTIEN GALLAY

Jusqu’où le jeu de bluff peut-il être poussé? En se replongeant dans le match aller de mardi face à Genk, Jérémy Frick a noté une chose: «Avant de nous affronter, Genk a analysé le Servette de la saison dernière.» Réjouissance pour le gardien grenat. On commence à s’en rendre compte, entre le SFC d’Alain Geiger et celui de René Weiler, il y a un monde. Sans que l’un ou l’autre puisse encore être défini comme le meilleur des deux. Le premier cherchait obstinément à poser le jeu au sol et à faire circuler le ballon. Le second se veut nettement plus vertical, en abreuvant les deux joueurs de pointe de longs ballons. Ce changement d’approche, les Belges ne l’auraient donc pas anticipé, ouvrant la porte au très bon match nul obtenu par les Genevois à la Praille (1-1).