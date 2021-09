Conservatoire de musique – Avant et après les mécènes Bartholoni Deux frères enrichis par les chemins de fer financent la construction du Conservatoire achevé en 1858. Benjamin Chaix

La salle du Casino de Saint-Pierre, premier local du Conservatoire de musique, rue de l’Évêché en Vieille-Ville. FRANK HENRI JULLIEN/BIBLIOTHEQUE DE GENÈVE

Leur nom est d’origine florentine. Les frères Constant et François Bartholoni, nés en 1794 et 1796, descendent d’un changeur italien réformé de Lyon, dont la veuve et les enfants s’établirent à Genève à la fin du XVIe siècle. Deux siècles et demi plus tard, les frères Bartholoni se trouvent à la tête de beaucoup d’argent grâce au développement du chemin de fer en France, dans lequel ils ont judicieusement investi. L’enseignement de la musique à Genève va bénéficier de leur générosité, car ils sont mélomanes tous les deux.

Dès 1835, des cours de musique étaient donnés dans ce qu’on appelait le Casino de Saint-Pierre, construit en 1825 au cœur de la Vieille-Ville et démoli en 1970. Parmi les professeurs de ce premier Conservatoire genevois, il y avait le pianiste hongrois Franz Liszt. Mais la place manquait dans ce lieu qui servait à la fois de théâtre, de salle de bal et de concert. C’est alors que les mécènes Bartholoni entrent en scène.

Encourager la musique à Genève

Constant et François ont fait fortune à Paris – François a pris la nationalité française – mais les deux frères souhaitent faire un geste pour Genève, où la musique ne leur paraît pas suffisamment encouragée. Les travaux de construction d’un nouveau bâtiment commencent en 1856 sur une parcelle mise gratuitement par l’État à la disposition de la Fondation du Conservatoire. C’est l’architecte français Jean-Baptiste Lesueur qui imagine le bâtiment, qui sera agrandi au siècle suivant, sans perdre en élégance. Son style est italien, comme le sont les racines de la famille Bartholoni de Florence.

«Développer à Genève le goût et l’étude de la bonne musique, embellir la ville d’un monument d’architecture classique et faire de cette institution une œuvre d’utilité publique», tels sont les buts énoncés par François Bartholoni lors de l’inauguration du Conservatoire, le 30 juin 1859. François a sa rue à proximité de l’édifice qu’il a financé avec son frère. Ce dernier, célibataire, disparu huit ans avant son cadet, est tombé dans l’oubli, alors que François s’est marié en 1820 avec une riche demoiselle Tattet, grâce à laquelle la famille Bartholoni s’est perpétuée.

Leurs fils et leurs petits-fils occuperont des charges importantes en France sous le Second Empire. La femme de l’un d’eux, née Fraser Frisell, sera dame d’honneur de l’impératrice Eugénie et, dit-on, l’inspiratrice de deux personnages de «La Recherche du temps perdu» de Marcel Proust: Madame Verdurin et Madame de Cambremer. Les frères Bartholoni ont doté Genève d’un autre édifice de style italien, leur villa à Sécheron, bâtie de 1828 à 1830 sur des plans de Félix Emmanuel Callet, qui abrite aujourd’hui le Musée d’histoire des sciences.

