Covid-19 – Avant de fêter le Nouvel an, les Genevois passent par l’écouvillon A peine ouvert, le nouveau centre de dépistage City test tourne à plus de 1000 prélèvements par jour. On vient se faire tester en masse pour sortir en discothèque ou partir en voyage. Aurélie Toninato

Le City test a ouvert mercredi au 2 rue de la Tour, non loin des HUG. MAGALI GIRARDIN

Pour fêter Nouvel an dans un bar ou une discothèque ce 31 décembre, il faut montrer patte blanche. Ou plutôt son «2G+». Dans les lieux qui ne permettent pas une consommation assise, la clientèle doit en effet être vacciné (geimpft) ou guéri (genesen), et en plus présenter un test négatif si sa dernière dose ou sa guérison remonte à plus de quatre mois. Pour éviter d’avoir à sabrer le champagne et lancer des cotillons seul chez soi, il fallait être un peu prévoyant. Car le dispositif cantonal de dépistage est saturé, avec plus de 40’000 tests hebdomadaires réalisés. Obtenir un rendez-vous rapidement relève du défi. L’ouverture d’un nouveau centre privé mercredi a néanmoins permis d’absorber une partie de l’excédent de demande.