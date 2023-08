Football – Avant de défier les Rangers, Servette concède un bon nul Les Grenat ont obtenu un point contre Saint-Gall (1-1), samedi au Stade de Genève, lors de la 4e journée de Super League. Une partie programmée entre les deux matches contre les Écossais sur la scène européenne. Chris Geiger

Il a manqué un petit quart d’heure (en comptant le temps additionnel) à Servette pour parfaitement préparer son match retour du troisième tour qualificatif de la Ligue des champions. Trois jours avant de recevoir les Glasgow Rangers dans un Stade de Genève qui affichera complet, la formation grenat a concédé le match nul contre Saint-Gall (1-1) samedi soir devant son public lors de la quatrième journée de Super League.

Ce nouveau point permet toutefois aux hommes de René Weiler de rester dans le peloton de tête provisoire du classement de Super League – à quatre points du leader Zurich, tombeur du Stade Lausanne Ouchy (0-3) plus tôt dans la journée – et de prolonger leur série d’invincibilité en championnat (onze matches en comptant la fin de saison 2022-2023).

Les Genevois, qui disputaient leur septième match en 21 jours seulement, sont parfaitement entrés dans une rencontre qui a démarré sur les chapeaux de roue. Alors que Jérémy Guillemenot (2e), qui retrouvait ses anciennes couleurs, et Betim Fazliji (5e) s’étaient rendus coup pour coup sans toutefois parvenir à trouver le cadre, l’inévitable Chris Bedia a démontré qu’il évoluait actuellement sur un nuage en trouvant l’ouverture sur l’un de ses premiers ballons (6e, 1-0). Superbement servi par Anthony Baron, l’attaquant ivoirien s’est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête imparable et inscrire son quatrième but de la saison en championnat.

Le maigre avantage au tableau d’affichage n’a longtemps tenu qu’à un fil. Ou plutôt qu’au talent du dernier rempart grenat Joël Mall. L’habituelle doublure de Jérémy Frick, à nouveau excellent devant ses filets, a réussi plusieurs parades décisives au cours d’une partie complètement débridée. Notamment celles réalisées devant Jordi Quintilla (23e) ou Betim Fazliji (65e).

Les Servettiens, bien en jambes durant la première heure, ont logiquement reculé dans les dernières minutes de la rencontre. Et, grâce notamment à leur fameuse solidarité qui les caractérise si bien depuis le début de cet exercice 2023-2024 et à la grande maladresse des Brodeurs, ils ont longtemps cru être en mesure de fêter un nouveau succès. Jusqu’au coup de fusil d’Albert Vallci, seul au deuxième poteau, qui a réussi à placer le ballon sous la transversale genevoise suite à un corner (81e, 1-1).

Malgré la perte un brin frustrante de ces deux unités en fin de match, la formation de René Weiler peut certainement se contenter de ce match nul au regard de la domination globale des Saint-Gallois. Nicolas Vouilloz, qui a touché le montant d’une tête rageuse en première période (32e), et ses coéquipiers peuvent désormais se projeter sur mardi soir (20h30) et le deuxième acte contre les Écossais. Dans une Praille prête à s’embraser.

Servette – Zurich 0-0 (0-0) Stade de Genève, 6541 spectateurs. Arbitre: M. Tschudi. Buts: 6e Bedia 1-0. 81e Vallci 1-1. Servette: Mall; Vouilloz, Rouiller (58e Onguéné), Séverin, Baron; Guillemenot (58e Touati, 73e Lélé Diba), Cognat, Ondoua, Kutesa (38e Douline); Bedia, Crivelli. Entraîneur: René Weiler. Saint-Gall: Zigi; Zanotti (77e Sutter), Vallci, Diaby, Schmidt; Görtler, Quintilla (88e Stevanovic), Fazliji (77e Möller), Witzig; Von Moos (77e Schubert), Geubbels (64e Akolo). Entraîneur: Peter Zeidler. Avertissements: 18e Kutesa. 36e Bedia. 40e Ondoua. 75e Mall. 92e Witzig. Notes: Servette sans Antunes, Frick, Lyng, Magnin, Stevanovic et Tsunemoto (blessés).

