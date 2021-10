Ligue des champions féminine – Avant de défier la Juventus, les Servettiennes sont sereines Les championnes de Suisse, entraînées par Eric Sévérac, affrontent ce mercredi (à 18 h 45) au Stade de Genève les Turinoises avec des rêves plein la tête. Christian Maillard

Eric Sévérac a très bien préparé ce rendez-vous européen avec son équipe, prête à réaliser un exploit contre la Juventus de Turin. ERIC LAFARGUE

À quelques heures d’entrer en scène, de se produire dans cette arène des reines, il y a forcément des papillons qui se baladent dans l’estomac. On appelle ce phénomène la peur du vide ou le trac que connaissent tous les acteurs de ne pas se montrer à la hauteur. Avant de défier ce mercredi à 18 h 45 la Juventus de Turin, en Ligue des champions, les Servettiennes se sentent toutefois sereines. «On a très bien préparé ce rendez-vous, se réjouit Eric Sévérac, le coach des Genevoises. De dire qu’on a pris la mesure de ces Italiennes serait prétentieux, mais disons qu’on a bien analysé leur jeu. On sait un petit peu plus où on va. On a moins peur quand on connaît bien son sujet!»