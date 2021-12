Dernier match avant la trêve – Avant d’affronter Zurich, Genève-Servette compte ses blessés Genève-Servette affronte Zurich jeudi soir aux Vernets. Le coach des Aigles, Jan Cadieux, est convaincu que son groupe ressortira grandi de cette situation compliquée, avec une dizaine de blessés! Cyrill Pasche

Gauthier Descloux et Marc-Antoine Pouliot, deux des nombreux blessés dans les rangs de Ge/Servette. ERIC LAFARGUE

Jan Cadieux jette un coup d’œil à sa liste et commence à énumérer les joueurs blessés. «Alors voyons: Vatanen ne va pas jouer, Descloux, Charlin, Rod, Miranda et Pouliot non plus. Concernant Tömmernes, ce n’est pas encore sûr… Oui, oui, ça fait du monde à l’infirmerie.»

Le nouveau coach de Genève-Servette garde malgré tout le sourire et prend la situation avec philosophie. «Il y a deux semaines, nous étions tout contents de voir revenir Noah Rod, le capitaine, le cœur de l’équipe, rappelle Cadieux. Cela allait nous redonner de l’énergie et du punch. Et voilà qu’il est de nouveau blessé (ndlr: fracture de la main) après avoir bloqué un tir lors de notre dernier match à Bienne. Idem pour Marc-Antoine Pouliot. Son retour au jeu devait nous apporter de nouvelles armes offensives et de nouvelles options. Lui aussi va nous manquer ces prochaines semaines. Rien que sans ces deux-là, c’est potentiellement pas mal de buts qui vont manquer pour notre équipe…»