Gare aux oreilles des plus petits – Avant 10 ans, 40% des enfants ont déjà un casque sur les oreilles Ce chiffre ressort d’un sondage réalisé en France. Les experts appellent les parents à la prudence. Caroline Zuercher

Le problème avec les écouteurs serait que les parents ne maîtrisent pas le niveau sonore. MARTINS RUDZITIS/GETTY IMAGES

«On s’inquiète souvent du fait que les enfants passent beaucoup de temps devant les écrans, mais on ne précise pas qu’en plus, ils ont un casque sur les oreilles!» Ce cri du cœur vient de Jean-Luc Puel, directeur de recherche à l’Institut français de la santé et de la recherche médicale (Inserm), et organisateur des Journées nationales de l’audition (JNA) dans l’Hexagone.