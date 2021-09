Plein air artistique – Aux Vernets, une reconversion culturelle à suivre Le lieu se déploie au pied de l’ancienne tour de garde de la caserne. Ce samedi, marché en plein air, après les concerts live de vendredi soir. Reportage. Thierry Mertenat

La KZERN, le nouveau lieu culturel de Genève, au pied de l’ancien mirador de la place d’armes des Vernets. MAGALI GIRARDIN

Les horloges du lieu marquent toutes une heure différente. Les aiguilles se sont définitivement arrêtées après le départ du dernier engin de chantier. Clap de fin sur l’ancienne caserne des Vernets. Place à KZERN, cinq lettres majuscules bien visibles sur les flancs du mirador, ce Ragusa géant en forme de tour de guet, au garde-à-vous à l’entrée du site. Au soleil couchant, quand on arrive du pont Wilsdorf, l’inscription prend la lumière comme une enseigne de cabaret.

L’entrée du lieu et sa dernière affiche originale annonçant les événements du week-end. MAGALI GIRARDIN

Au pied de la tour en béton armé, une scène tout en bois, du plancher jusqu’aux cintres. Sur la scène, ce vendredi à 19 h, Cosmic Shuffling, groupe phare de la scène ska et rocksteady suisse. Des musiciens locaux dont on se dit qu’ils ont appris à jouer ensemble en animant les bals de pompiers à Kingstone (Jamaïque). Cohésion, savoir-faire et drive impeccable, le groupe a de l’énergie à revendre.