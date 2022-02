Ville de Genève – Aux Vernets, un parc pour contrebalancer la densité du quartier Le Conseil administratif veut créer un espace public à la place du parking de la patinoire. L’objectif consiste aussi à réduire le trafic automobile dans la zone. Théo Allegrezza

Le parking de la patinoire des Vernets, en 2020. Un parc pourrait naître à cet endroit. CHRISTIAN BONZON

Dans le morceau de ville qui naîtra à la faveur du PAV (Praille-Acacias-Vernets), le secteur de l’ancienne caserne militaire devrait être un des premiers quartiers à voir le jour. Quelque 1500 logements et des bureaux sont prévus, ainsi qu’une école. Mais l’ensemble concentre également un certain nombre de critiques en raison de sa densité (des tours de 10, 17 et 27 étages), de son caractère minéral et du manque d’espaces verts. Afin de «répondre à ces éléments», les autorités entendent créer un parc public à la place du parking de la patinoire des Vernets.