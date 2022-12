Ville de Genève – Aux Vernets, le futur parc se dévoile Les autorités ont rendu public le lauréat du concours d’architecture. Il s’agit de l’Atelier Descombes Rampini, un bureau régulièrement choisi à Genève. Théo Allegrezza

Un canal permettra de faire circuler une partie de l’eau rejetée par le système de chauffage à distance GeniLac. Atelier Descombes Rampini

And the winner is: Atelier Descombes Rampini (ADR). Dans une salle du Faubourg garnie par les esquisses des treize bureaux candidats, la Ville de Genève a dévoilé jeudi le lauréat du concours d’architecture pour la future esplanade des Vernets. Et c’est ADR qui l’a emporté pour son projet «L’eau et la terre». «Un habitué des lieux», comme l’a présenté en aparté la conseillère administrative Frédérique Perler.