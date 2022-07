Épiciers du monde 4/5 – Aux portes de Carouge, Sandra et Manuel livrent les pépites du Portugal Le patron a ouvert son échoppe il y a plus de quinze ans. Il importe aussi des produits brésiliens. Chloé Dethurens

Sandra et Manuel derrière le comptoir de l’épicerie Trancosense, à la rue de Carouge. LAURENT GUIRAUD

Il est 10 h 30, un jeudi matin de juin. T-shirt Super Bock sur le dos, Sandra, la vendeuse, sert un large sourire aux clients qui, les uns après les autres, s’engouffrent dans la petite échoppe du début de la rue de Carouge. L’un d’eux est venu chercher une ration de picanha. Un autre repart avec des légumes et une tranche de gâteau portugais aux amandes. On l’aura compris: la boutique à l’enseigne rouge et vert, nichée entre un kiosque et un bistrot de quartier, est spécialisée dans l’importation de produits brésiliens et lusitaniens.