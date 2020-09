UNICEF – Aux Pays-Bas, au Danemark ou en Norvège, les enfants se portent mieux qu’en Suisse Un rapport de l’ONU classe notre pays au quatrième rang des pays riches. Pour atteindre l’excellence, il y a encore du travail! Andrés Allemand Smaller

Des enfants s’amusent avec des bulles de savon, ce samedi 29 juillet 2017 sur les bords du lac Léman à Genève. (KEYSTONE/Martial Trezzini) KEYSTONE

D’abord la bonne nouvelle. En Suisse, près de 82% des adolescents de 15 ans se disent très satisfaits de la vie. Réjouissante, cette proportion nous place au quatrième rang des pays riches, derrière les Pays-Bas (à 89%), le Danemark et la Norvège. Tel est le palmarès publié ce jeudi dans le nouveau rapport de l’Unicef, l’agence de l’ONU consacrée aux enfants, à laquelle est rattaché le Centre de recherche Innocenti, à Florence. Cette étude compare le bien-être mental des enfants, leur santé physique, les compétences acquises, l’encadrement médical et social, leur situation économique et les politiques nationales, dans 41 pays membres de l’Union européenne ou de l’OCDE, qui regroupe les démocraties les plus industrialisées.