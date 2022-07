Épiciers du monde 1/5 – Aux Pâquis, Patricia distille les trésors d’Amérique latine Dans sa boutique aux mille couleurs, la patronne importe des saveurs de nombreux pays du sous-continent. Du piment péruvien à la bière colombienne. Chloé Dethurens

Genève, le 28 juin 2022. Pâquis, 18, rue de Neuchâtel. L’épicerie Lat’In Hall avec Patricia. LAURENT GUIRAUD

Une explosion de couleurs. C’est ce qui attire l’œil du passant qui déambule dans la rue de Neuchâtel, aux Pâquis. Coincée entre un restaurant indien et un café, la petite boutique de Patricia Zapata ne passe pas inaperçue. Entre ses murs bariolés et son enseigne rose, l’échoppe détonne dans cette artère grisâtre proche de la gare. Alors on entre. Et on est encore surpris.