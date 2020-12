Vie de quartier – Aux Pâquis, les nageurs perdent l’accès libre à leur piscine La Ville ferme l’accès public au bassin malgré une pétition des habitants, déterminés à conserver «ce lien social de proximité». Luca Di Stefano

La piscine intégrée à l’école de Pâquis-Centre ne dispose pas des infrastructures pour accueillir du public, estiment les autorités de la Ville de Genève. Ville de Genève

C’était «une belle histoire» de quartier. Un bassin sous l’école de Pâquis-Centre, qui, hors période Covid, s’ouvrait à chacun gratuitement lorsqu’il ne se mettait pas au service des clubs et des écoles.

Mais l’histoire est finie depuis que les habitants ont reçu une réponse sèche des autorités municipales à leur pétition. Après avoir fermé les mercredis et jeudis soir en début d’année, le bassin sera également clos les lundis, mardis et mercredis en début d’après-midi à partir de janvier 2021. En somme, l’accès libre est révolu.

Où iront nager les habitués, majoritairement des habitants des Pâquis? La Ville les invite à aller se mêler à ceux des Vernets et de Varembé, piscines aux dimensions et à l’affluence plus importantes, dont les horaires ont été élargis certains soirs de semaine. «Pour certaines personnes âgées notamment, ce sera impossible», regrette Brigitte Studer, de Bien vivre aux Pâquis, l’une des associations de quartier venues en soutien aux 386 signataires.