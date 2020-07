Loisirs – Aux Pâquis, les Bains auront un rival le temps d’un week-end Le quai Wilson s’apprête à proposer aux Genevois une grande piscine lacustre. Un avant-goût de la future plage qui y sera construite. Emilien Ghidoni

Le comité de l'association «À l’Eau Wilson» invite la population à le rejoindre, pour « un Week-end au Quai Wilson », les 18 et 19 juillet sur le quai de 10h à 22h30. LUCIEN FORTUNATI

C’est au tour de la Rive droite de se rafraîchir. Après Cologny et son anneau boisé, ce sont les Pâquis qui auront droit à un nouvel espace de baignade.

Ce week-end, un éphémère couloir de natation va ouvrir le long du quai Wilson. «À l’eau Wilson», l’association organisatrice, y voit l’occasion d’informer les badauds sur le potentiel du lieu. Derrière ce drôle de nom, un comité de six personnes se bat pour ouvrir la Rive droite aux baigneurs.

Un besoin urgent

À peine âgée de quelques mois, «À l’eau Wilson» a déjà de grands projets. Elle milite pour que le quai éponyme dispose d’un espace de baignade permanent et gratuit. «Les Pâquis sont un des quartiers les plus denses de la ville. Il y a de nombreux îlots de chaleur et peu de points d’eau. Par exemple, les Bains des Pâquis sont complètement saturés», explique Susanne Amsler, coprésidente de l’association.

Si la Ville s’est engagée pour la construction d’une plage à cet endroit, elle ne verra le jour qu’en 2025 au plus tôt. Cela ne suffit pas pour «À l’eau Wilson». «La population du canton est appelée à augmenter dans les années qui viennent. C’est maintenant qu’il faut lancer ce projet!» s’exclame la coprésidente.

Le 25 juin, la jeune association a déposé une pétition auprès de la Ville et de l’État de Genève. Elle demande aux autorités d’équiper le quai Wilson d’échelles et de bancs avant la fin de l’été. L’objectif: faciliter la baignade pour les habitants, en attendant d’y trouver une plage permanente.

Toujours à l’étude, le texte a peu de chances d’aboutir avant la fin des vacances. L’association garde pourtant espoir. «On compte fermement sur le nouveau Conseil administratif pour faire avancer le projet», espère Susanne Amsler. Si les rives sont sous la responsabilité de la Ville, ce sera aussi au Canton de se prononcer. C’est son Département du territoire qui se charge de délivrer ou non les autorisations de baignade.

Faire connaître le projet

En attendant l’action des autorités, l’association a décidé de proposer un avant-goût du lieu aux Genevois. Samedi et dimanche, les passants pourront se baigner dans un bassin de 30 mètres de large pour 300 mètres de long. «C’est un endroit parfait, avec beaucoup moins de courant que vers les Bains des Pâquis et très peu d’algues», affirme Thomas Putallaz, coprésident. «L’idée est de faire connaître le projet, de créer un soutien chez la population, explique-t-il. Beaucoup d’habitants ont exprimé le besoin d’avoir accès à davantage de bassins. On espère que cette opération accélérera le processus.»

La sécurité étant assurée par l’association, l’accès à l’eau n’aura lieu que de 10 h à midi et de 16 h à 18 h ce week-end. Pour occuper le reste de la journée, «À l’eau Wilson» a tout prévu. Un stand proposera des vins locaux et des produits du terroir. Des parties de pétanque pourront aussi être organisées sur l’esplanade devant l’Hôtel Président Wilson.

Le début du changement

Depuis le début de l’été, les initiatives se multiplient pour élargir l’offre de lieux de baignade. De Cologny au quai Wilson, chacun y va de son petit projet. Celui de la plage des Eaux-Vives a entraîné dans son sillage de nombreuses propositions destinées à rendre les rives aux baigneurs.

Pourtant, Genève n’a pas toujours regorgé d’accès au lac. En 2019, la surfréquentation des rares lieux de baignade se faisait sentir. Quelques jours après son inauguration, la plage des Eaux-Vives voyait des centaines de Genevois venir s’entasser sur ses rives. Le Rhône et les piscines municipales faisaient aussi face à un afflux massif d’habitants en quête de fraîcheur.

Un problème qui n’a pas échappé à «À l’eau Wilson». Depuis le début de cet été, l’association publie sur sa page Facebook des photos illustrant la ruée des baigneurs sur les rares points d’eau. «Les Suisses allemands ont vraiment la culture de la baignade. À Genève, à part le Rhône et quelques lieux, on trouve peu d’endroits pour se mettre à l’eau», regrette Thomas Putallaz.

Si la situation s’améliore, il reste encore du travail pour que les Genevois puissent pleinement profiter du lac. «Pour quatre centimètres de rives aménagées dans le canton de Vaud, il n’y en a qu’un à Genève», note Charles-Antoine Kuszli, membre du comité.