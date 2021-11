Les dérives d’un propriétaire (2/5) – Aux Pâquis, des loyers transmis en cash au propriétaire En janvier 2021, un incendie ravageait un immeuble rempli de sans-papiers. Le propriétaire aurait perçu plusieurs dizaines de milliers de francs de loyers sur des sous-locations non déclarées. Camille Krafft , Antoine Harari

Au 8, rue Royaume, des procédures sont en cours concernant des sans-papiers exploités par des marchands de sommeil. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Monsieur X est un discret propriétaire, dont le nom n’apparaît jamais au Registre du commerce. Il posséderait plus de vingt immeubles en Suisse romande pour une valeur totale 150 millions de francs environ. En 2000, il faisait partie des promoteurs accusés d’avoir creusé le déficit de la Banque Cantonale de Genève. M. X, qui est dans la ligne de mire de la justice genevoise, a depuis étendu son empire. À Lausanne, sa gestion d’un immeuble surnommé «la verrue» a fait scandale ces dernières années. «24 heures» et la «Tribune de Genève» ont longuement enquêté sur les dérives de ce propriétaire. Cette plongée sans précédent dans le far west de l’immobilier révèle les failles gigantesques de ce milieu, sur lesquelles M. X aurait surfé.