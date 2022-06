Ornithologie – Aux Pâquis, des élèves découvrent le martinet Mardi, à l’occasion de la journée mondiale destinée à la protection de l’oiseau migrateur, une association sensibilisait les plus jeunes. Léa Frischknecht

Sous le toit de l’École de Zurich, on peut observer les petites entrées des nichoirs pour les martinets noirs. LUCIEN FORTUNATI

L’École de Zurich, aux Pâquis, accueille plus d’une centaine d’élèves, de la 5P à la 8P. Ce que l’on sait moins, c’est que le bâtiment, bâti en 1862 et rénové il y a une quinzaine d’années, compte aussi des locataires plus originaux. Juste sous les toits, près de 200 petits nichoirs offrent un logis aux martinets noirs, de passage à Genève d’avril à août.