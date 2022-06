Démarche participative à Lancy – Aux Palettes, les jeunes s’activent pour pacifier le quartier Médiatisée pour ses problèmes d’incivilités, la zone de l’Étoile a bénéficié d’un programme social de réinsertion qui semble porter ses fruits. Léa Frischknecht

Symbole de renouveau, la fresque des Palettes représente les visages de plus de 150 habitants du quartier. MAGALI GIRARDIN

«Donc vous me dites que vous voulez faire un article positif sur les Palettes?» Sur le visage de Fabio, 20 ans, on lit une certaine surprise. Comme beaucoup d’habitants du quartier, il a l’impression que les médias ne se déplacent que pour parler des violences, des incivilités et des descentes de police. Entre juillet et décembre 2020, la «Tribune de Genève» titrait notamment sur les forces de l’ordre caillassées et la zizanie semée par une bande de jeunes.